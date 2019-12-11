بالفيديو والصور.. قطار الحرمين يستأنف رحلاته بعد توقف دام أكثر من شهرين

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن قطار الحرمين بالمطار الجديد استأنف رحلاته اليوم (الأربعاء) من محطة القطار بجدة، بعد توقف دام لأكثر من شهرين.
واستؤنفت رحلات القطار عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد اليوم بين جدة والمدينة المنورة مروراً بمحطة رابغ، بينما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل.
وكانت محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة قد شهدت يوم 29 سبتمبر الماضي حريقاً، ألحق أضراراً بمبنى وبعض منشآت المحطة، ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.
وفق “أخبار 24”.