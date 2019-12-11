يبدأ خلال دقائق معدودات إدراج وتداول سهم شركة “أرامكو السعودية” في سوق الأسهم السعودية، وهو الإدراج الأكبر في تاريخ السوق والأسواق العالمية..
وأتاحت الشركة بثاً مباشراً لوقائع إدراج السهم من داخل “تداول”، لمشاركة اللحظة التاريخية المرتقبة من قِبل الأسواق العالمية والمهتمين بالشؤون الاقتصادية في المملكة والعالم.
وأظهرت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي، أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ”أرامكو” وصل عند 35.20 ريال بزيادة 10 % (+3.20 ريال) مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا، وبلغت الكمية الافتراضية نحو 7.6 مليون سهم.
وفق “أخبار 24”.