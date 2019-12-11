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أخبار محلية > “التأمينات”: استمرار صرف بدل غلاء المعيشة يشمل كافة المتقاعدين والمستفيدين من “ساند”
11/12/2019   1:35 م

“التأمينات”: استمرار صرف بدل غلاء المعيشة يشمل كافة المتقاعدين والمستفيدين من “ساند”

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أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، أن صرف بدل غلاء المعيشة سيستمر شاملاً كافة المواطنين المتقاعدين الذين يتسلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات العجز غير المهني وعائدات العجز غير المهني.

وأضاف القويز، في بيان للمؤسسة أمس (الثلاثاء)، أن استمرار الصرف يشمل أيضا المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، وصرف البدل لمعاشات الوفاة.

وأكد أن التأمينات بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه في وقت سابق، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020. وفق “أخبار 24”.

“التأمينات”: استمرار صرف بدل غلاء المعيشة يشمل كافة المتقاعدين والمستفيدين من “ساند”

أخبار محلية
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