وثق مقطع فيديو نادر لحظة قراءة بيان إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي، والذي ألقاه وزير الخارجية السعودي وقتها الأمير الراحل سعود الفيصل؛ حيث أوضح خلاله الخطوات التي سبقت هذا الإعلان وأهداف قيام المجلس.
وبدأت قصة إنشاء هذا الكيان يوم 29 ربيع الأول عام 1401 هـ الموافق 4 فبراير 1981؛ حيث اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان في العاصمة الرياض، واتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية المذكورة.
وأوضح الأمير سعود الفيصل خلال قراءته بيان الإعلان التأسيسي، أن خطوة إنشاء المجلس جاءت بسبب الروابط الخاصة والسمات المشتركة بين الدول الست النابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربه الثقافي والحضاري.
وأشار إلى أن المجلس أُنشئ أيضاً بغرض تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الست في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على شعوبها بالخير؛ لذلك قرروا إنشاء أمانة عامة وعقد اجتماعات دورية على مستوى القادة ووزراء الخارجية، من أجل الوصول للغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها بجميع المجالات.
وفق “أخبار 24”.