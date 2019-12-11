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أخبار محلية > بلدية ينبع تُصدر بياناً توضيحياً بشأن الفيديو المتداول عن “طفح مجاري” في سوق السمك
11/12/2019   8:27 ص

بلدية ينبع تُصدر بياناً توضيحياً بشأن الفيديو المتداول عن “طفح مجاري” في سوق السمك

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أصدرت بلدية محافظة ينبع بياناً توضيحياً بشأن الفيديو المتداول عن “طفح مجاري” في سوق السمك بالمحافظة أمس (الثلاثاء)، مؤكدةً أن ما ذكر بالمقطع عارٍ عن الصحة ولا يمثل حقيقة ما حدث.

وأوضح البيان أن ما حصل عبارة عن أعمال صيانة دورية لشبكة التصريف بسوق السمك ناتج عن انسداد بالمواسير بمنطقة التقشير؛ بسبب تراكم نواتج تقشير وتنظيف الأسماك بشكل معتاد وهو ما يتطلب صيانته دورياً.

وأكد أن فرق الصيانة باشرت صباح أمس الثلاثاء أعمال الصيانة الدورية بالموقع، مبيناً أن فتح الانسداد لم يستغرق سوى 40 دقيقة. وفق “أخبار 24”.

ولفت البيان إلى أن البلدية تحتفظ بحق الرد والرفع لجهات الاختصاص حسب الأنظمة، وذلك لما تسببه هذه المقاطع من تأثير سلبي على سوق السمك بالمحافظة والإضرار به دون تثبت.

بلدية ينبع تُصدر بياناً توضيحياً بشأن الفيديو المتداول عن “طفح مجاري” في سوق السمك

أخبار محلية
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