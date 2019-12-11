البيان الختامي للقمة الخليجية يشيد بجهود أمير الكويت لرأب الصدع بين الدول الأعضاء

أشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود التي بذلها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء.
وعبّر المجلس عن دعمه لجهود الشيخ صباح وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد، مهنئاً إياه على نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخراً، متمنياً له الصحة والعافية.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس في دورته الأربعين، بعد القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يوم أمس (الثلاثاء)، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.وفق “أخبار 24”.