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أخبار محلية > “المرور” يجدد تأكيده: لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بتفويض رسمي
11/12/2019   8:23 ص

“المرور” يجدد تأكيده: لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بتفويض رسمي

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جدد المرور السعودي تأكيده على عدم السماح لغير مالك المركبة بقيادتها، إلا بموجب تفويض رسمي.

وقال المرور في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “حماية لكم، لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بموجب تفويض رسمي”.

“المرور” يجدد تأكيده: لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بتفويض رسمي

أخبار محلية
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