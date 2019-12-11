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أخبار محلية > شرطة تبوك: لا صحة لما جاء في فيديو “سرقة السيارة”.. والمواطن لم يتعاون معنا
11/12/2019   8:22 ص

شرطة تبوك: لا صحة لما جاء في فيديو “سرقة السيارة”.. والمواطن لم يتعاون معنا

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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرض سيارته للسرقة.

وأوضح الغبان أن شرطة محافظة حقل باشرت أمس الإثنين بلاغاً من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحداً بذلك.

وأكّد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه، بعد اتصاله وإفادته أنه عثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الجهات الأمنية المختصة بادرت بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته وتم استدعاؤهما وإيقافهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شرطة تبوك: لا صحة لما جاء في فيديو “سرقة السيارة”.. والمواطن لم يتعاون معنا

أخبار محلية
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