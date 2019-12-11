مونديال الأندية.. “فيفا” يصف الهلال السعودي بالنادي الأكثر نجاحاً

استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الفرق السبعة التي ستشارك في كأس العالم للأندية، والذي سينطلق اليوم (الأربعاء) في قطر، بمشاركة فريق الهلال بصفته بطلاً لآسيا.
ووصف الفيفا في تقريره الهلال بالنادي السعودي الأكثر نجاحاً والذي سيشارك في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، مشيراً إلى تتويجه باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ انطلاق البطولة بنظامها الجديد من عام 2002.
وتحدث التقرير كذلك عن بقية الفرق التي سجّلت حضورها في النسخة الحالية من مونديال الأندية، وهي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، بالإضافة إلى السد القطري مستضيف البطولة. وفق “أخبار 24”.
ويبدأ الهلال بطل آسيا مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا، يوم السبت المقبل (14 ديسمبر)، وفي حال فوزه سيصعد لنصف النهائي لمواجهة فلامنجو البرازيلي.