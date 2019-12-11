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أخبار محلية > بالفيديو.. إحباط تهريب 10 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ البطحاء
11/12/2019   8:20 ص

بالفيديو.. إحباط تهريب 10 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ البطحاء

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك – اليوم (الثلاثاء) – عن اعتراض مفتشي جمرك البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة والإمارات لكمية ضخمة من المخدرات.

وأوضحت أن مفتشي الجمارك ضبطوا 10 ملايين و100 ألف حبة كبتاجون حاول سائقا شاحنتين إدخالها لأراضي المملكة.

وأفادت بأن مفتشي الجمارك ضبطوا في البداية سائق إحدى الشاحنتين الذي اعترف أثناء التحقيق معه عن عزم صديق له تنفيذ عملية تهريب مماثلة عبر المنفذ نفسه. وفق “أخبار 24”.

وتعدّ هذه المحاولة – بحسب هيئة الجمارك – من أكبر محاولات التهريب، وجرى التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات للقبض على الأشخاص الذين كان من المفترض أن يستقبلوا الكمية.

 

بالفيديو.. إحباط تهريب 10 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ البطحاء

أخبار محلية
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