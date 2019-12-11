بالفيديو.. إحباط تهريب 10 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ البطحاء

أعلنت الهيئة العامة للجمارك – اليوم (الثلاثاء) – عن اعتراض مفتشي جمرك البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة والإمارات لكمية ضخمة من المخدرات.
وأوضحت أن مفتشي الجمارك ضبطوا 10 ملايين و100 ألف حبة كبتاجون حاول سائقا شاحنتين إدخالها لأراضي المملكة.
وأفادت بأن مفتشي الجمارك ضبطوا في البداية سائق إحدى الشاحنتين الذي اعترف أثناء التحقيق معه عن عزم صديق له تنفيذ عملية تهريب مماثلة عبر المنفذ نفسه. وفق “أخبار 24”.
وتعدّ هذه المحاولة – بحسب هيئة الجمارك – من أكبر محاولات التهريب، وجرى التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات للقبض على الأشخاص الذين كان من المفترض أن يستقبلوا الكمية.
في محاولة تُعد من أكبر محاولات التهريب خلال السنوات الماضية.. #الجمارك_السعودية في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط المستقبلين للكمية.
#ارقد_وآمن pic.twitter.com/izgnEUatCY
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) December 10, 2019