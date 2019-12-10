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أخبار محلية > “سامبا كابيتال”: إسدال الستار على عملية اكتتاب “أرامكو” بعد اكتمال مراحلها في زمن قياسي
10/12/2019   10:14 م

“سامبا كابيتال”: إسدال الستار على عملية اكتتاب “أرامكو” بعد اكتمال مراحلها في زمن قياسي

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أعلنت شركة “سامبا كابيتال” مدير اكتتاب شركة “أرامكو ” والمستشار المالي المشارك عن إغلاق اكتتاب “أرامكو” بعد اكتمال جميع مراحل الاكتتاب.

وأوضحت الشركة، أن إسدال الستار على أكبر عملية اكتتاب في أكبر شركة نفط في العالم يأتي تمهيداً لإدراجها غداً الأربعاء في السوق المالية السعودية “تداول”.

وأشارت “سامبا كابيتال” إلى أن عدد المكتتبين في أسهم “أرامكو” من الأفراد بلغ 5 ملايين، وأن عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين نفذت بالكامل خلال 18 ساعة فقط من إعلان حجم الطرح وسعر الطرح النهائي، حيث جرى تنفيذ رد فائض الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن إجمالي التغطية من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب بلغت 620%، من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة، والمقدر حجمه بـ2 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 64 مليار ريال.

“سامبا كابيتال”: إسدال الستار على عملية اكتتاب “أرامكو” بعد اكتمال مراحلها في زمن قياسي

أخبار محلية
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