سماحة المفتي: المملكة أصبحت في فترة وجيزة في مصاف الدول المتقدمة بفضل تمسكها بالشريعة الإسلامية

قال مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إن المملكة أصبحت في فترة وجيزة في مصاف الدول المتقدمة؛ بفضل تمسكها بالشريعة الإسلامية وتطبيقها لأحكامها في سائر شؤون الدولة والرعية.
وأضاف – في حديث بمناسبة صدور ميزانية 2020 – أن المملكة تبوأت مكانة لائقة بين دول العالم وتحقق فيها الرخاء المعيشي والنمو الاقتصادي، وذلك بنعمة من الله ثم بالتمسك بالشريعة.
وتابع: نشكر الله تعالى على ما منّ به علينا في هذه البلاد المباركة من نعمة الإيمان والتمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية، والأمن، والرخاء ورغد العيش.
وزاد: “بفضل الله ثم بانتهاج السياسة الحكيمة من قبل حكومة المملكة في مختلف المجالات والقطاعات والحرص على الأخذ بأسباب التقدم، ازدهرتْ في المملكة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتطور التعليم بمختلف مستوياته، وتحققتْ إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة”. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن مما ساهم في تحقيق تلك المنجزات والتطور والازدهار ما تخصصه الدولة من ميزانيات ضخمة وأموال طائلة كل سنة تنفق في سبيل التنمية والتطوير والبناء، ومن تلك الميزانيات ميزانية عام 2020 التي تم تخصيص الجزء الأكبر منها للقطاعات الحيوية التي يحتاجها المواطنون ومنها التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، مما يظهر اهتمام وحرص الحكومة على تحقيق كل ما فيه نفع للمواطنين، وكل ما فيه حماية للوطن وأمنه ومكتسباته، ليعش الناس في أمن وأمان وحياة كريمة في ظل القيادة الرشيدة.
ودعا آل الشيخ أن يجزي الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده خير الجزاء على حرصهما واهتمامهما بالوطن والمواطنين، وأن يبارك في عمرهما، ويُلبسهما لباس الصحة والعافية، ويجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين.