“الجزائية” تُصدر قريباً أحكامها ضد عناصر خلية “منفذ الوديعة” الـ12

أفادت مصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة ستصدر قريباً، أحكامها ضد عناصر خلية “منفذ الوديعة” المكونة من 12 إرهابياً.
وأوضحت المصادر أن التهم الموجهة لزعيم الخلية هي مهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة.
كما تضمنت التهم أيضاً تفجير المنشآت وقتل رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري، وتكفير حكومة المملكة، فيما وجهت التهم لباقي عناصر الخلية الذين تفاوتت جرائمهم بحسب أدوارهم في التنظيم.
وتعود تفاصيل الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة جنوبي المملكة إلى شهر رمضان عام 1435هـ، عندما قامت مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على المنفذ واقتحامه وقيام اثنين بتفجير نفسيهما في محاولة لاستدراج رجال الأمن إليه. وفق “أخبار 24”.
وأسفرت العملية عن استشهاد 4 من رجال الأمن وإصابة آخرين، ومقتل خمسة إرهابيين، وإصابة السادس وهو المطلوب الأمني على القائمة الصادرة في عام 1430هـ، صالح محمد عبدالرحمن السحيباني، وتم القبض عليه وعلاجه.