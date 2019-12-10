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أخبار محلية > البيان الختامي للقمة الخليجية يُدين استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث الإماراتية
10/12/2019   10:12 م

البيان الختامي للقمة الخليجية يُدين استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث الإماراتية

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جدّد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إدانته لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.

جاء ذلك في بيان المجلس الختامي لدورته الأربعين الصادر مساء اليوم الثلاثاء، حيث أكّد مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث.

كما جدّد المجلس التأكيد على دعم حق السيادة الإماراتية على تلك الجزر، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية. وفق “أخبار 24”.

كما اعتبر أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق السيادة الإماراتية عليها.

كما جدّد المجلس دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

البيان الختامي للقمة الخليجية يُدين استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث الإماراتية

أخبار محلية
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