أمير الكويت: نشعر بارتياح للخطوات الإيجابية والبناءة التي تحققت في إطار جهودنا لطي صفحة الماضي

قدم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته للقمة الخليجية الأربعين المنعقدة في الرياض.
وقال أمير الكويت إن لقاء قادة دول مجلس التعاون يعكس حرصهم على وحدة الموقف وصلابة العزم على الحفاظ على المكاسب المتحققة والإنجازات التي أضاءت مسيرة عمل المجلس.
وأضاف: “إن مما یدعو إلى الاعتزاز أن تستضیف دولنا فعالیات عالمیة یرقبھا العالم جمیعا؛ حیث استھلت المملكة العربیة السعودیة الشقیقة رئاستھا لمجموعة دول العشرین، كما أن دولة الإمارات العربیة المتحدة الشقیقة تتھیأ لاستضافة اكسبو 2020، ویستعد الأشقاء في دولة قطر لاستضافة نھائیات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ولا شك أن ھذه الفعالیات تعبر عن حجم التقدیر الذي ینظر فیه العالم لدولنا وعن حجم الثقة التي ینطلق منھا في تقییمه لدورنا وتفاعلنا مع أحداثه ومستجداته”. حسب “أخبار 24”.
وتابع: “إننا نشعر بارتياح للخطوات الإيجابية والبناءة التي تحققت في إطار جهودنا لطي صفحة الماضي، ونتطلع بتفاؤل إلى ما سيتم اعتماده اليوم في لقائنا من قرارات وتوصيات ستستهم بلا شك في دعم مسيرتنا وتحقيق طموحنا، ولعل لقاءنا المبارك اليوم بأجواء إيجابية مؤشر على عزمنا لتحقيق الوحدة في مواقفنا والتمسك بوحدتنا”.