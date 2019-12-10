خلفاً للزياني.. تعيين الكويتي نايف الحجرف أميناً عاماً لمجلس التعاون

وافق قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ترشيح الدكتور نايف الحجرف أميناً عاماً للمجلس.
وبارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – خلال كلمته في افتتاح القمة الأربعين للمجلس – للحجرف ترشيحه للمنصب، سائلاً الله تعالى أن يوفقه.
وقال الأمين العام السابق للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني – في مؤتمر صحفي عقب القمة – إن الحجرف سيباشر مهامه بداية من شهر أبريل من العام القادم 2020.
وشغل الحجرف منصب وزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي في دولة الكويت، وكان قبل ذلك رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق المال الكويتية ومديراً تنفيذياً لها، وتولى مناصب مدير بنك البحرين والكويت في المنامة، ومدير شركة البحرين للتطوير العقاري، ومدير شركة الاستثمارات العربية في الرياض. وفق “أخبار 24”.
والحجرف حاصل على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة هل البريطانية.