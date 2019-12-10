“ساما” تُصدر قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وحددت القواعد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ20 مليون ريال.
وبينت “ساما” أنها تسعى من وراء إصدار قواعد تنظيم شركات التمويل المصغر لجذب المستثمرين والشركات ذات رأس المال المتوسط للعمل تحت إشرافها لضمان كفاءة عملها، من خلال التزامها بالمتطلبات التي تصدرها “ساما”، بجانب توفير المنتجات التمويلية والاستهلاكية التي تلبي حاجة المستهلكين، وغير ذلك من المميزات.
ونصت القواعد على عدم جواز زيادة مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن 50 ألف ريال. حسب “أخبار 24”.
فيما دعت “ساما” المهتمين والجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر للاطلاع على أنظمتها ولوائحها التنفيذية وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر على موقعها الإلكتروني.