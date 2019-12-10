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أخبار محلية > الربيعة: “الصحة” بصدد افتتاح 10 مستشفيات خلال العام القادم ونسبة الرضا عن خدماتها تجاوز 74%
10/12/2019   5:48 م

الربيعة: “الصحة” بصدد افتتاح 10 مستشفيات خلال العام القادم ونسبة الرضا عن خدماتها تجاوز 74%

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كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة بصدد افتتاح 10مستشفيات جديدة في عدد من المناطق والمحافظات خلال العام القادم 2020.

وأشار الدكتور الربيعة في كلمته، خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم الثلاثاء، إلى أن مستوى الرضا عن الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة ارتفع خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى أكثر من 74%.

وحول بعض منجزات الوزارة الهادفة لتحسين الخدمات الصحية، لفت وزير الصحة إلى تطوير خدمات حجز المواعيد في المراكز الصحية بإطلاق تطبيق “موعد” منذ العام الماضي 2018، ووصلت المواعيد التي حجزت عبر التطبيق لأكثر من 34 مليون موعد، بجانب تقليل مدة الانتظار في المستشفيات إلى 24 يوماً أي أقل من المعدل العالمي الذي يصل إلى 36 يوماً. وفق “أخبار 24”.

وتابع وزير الصحة حديثه عن منجزات الوزارة، مبينا أن الوزارة حرصت على تطوير خدمات الرعاية الصحية، حيث افتتحت 300 مركز تقدم خدماتها حتى منتصف الليل، بينها 66 مركزاً تقدم خدماتها على مدار الساعة.

وعن خدمات الرعاية المتخصصة، أكد الربيعة ارتفاع مراكز القلب من 13 مركزاً في أنحاء المملكة المختلفة إلى 25 مركزاً، ومراكز علاج الأورام من 9 مراكز إلى 17 مركزا منتشرة في أنحاء المملكة المختلفة.

الربيعة: “الصحة” بصدد افتتاح 10 مستشفيات خلال العام القادم ونسبة الرضا عن خدماتها تجاوز 74%

أخبار محلية
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