وزير الإسكان: 106 آلاف أسرة سكنت منازلها.. و90 ألفًا حصلت على أراضٍ مجانية خلال 2019

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية ، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، خلال العام الجاري 2019.
وأضاف أن أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي “الإسكان التنموي” حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.
وكشف خلال مشاركته في “ملتقى الميزانية 2020” في الرياض اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف خلال العام المقبل 2020م، خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع .
وأشار الحقيل إلى أن القطاع الخاص يمثّل شريكاً أساسياً في التنمية، لافتاً إلى أن تلك الشراكة أثمرت توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال.
وأوضح أنه سيتم خلال العام 2020 ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال، وفي شأن تطوير المخططات السكنية تم العمل مع 79 مقاولا مؤهلا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال، وفي العام المقبل سيتم توفير أكثر من 90 ألف أرض جديدة عبر تطوير 72 مخططاً جديداً.
فيما أكد أن أعداد القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية، وصلت إلى أكثر من 165 ألف قرض عبر 14 جهة تمويلية بقيمة 78 مليار ريال، مضيفاً: “وصلنا إلى أكثر من 21 ألف قرض في الشهر الواحد”. حسب “أخبار 24”.
وبين أنه تم توثيق أكثر من 400 ألف عقد سكني وتجاري عبر شبكة “إيجار”، وفرز 33.5 مليون متر مربع من الوحدات العقارية عبر برنامج “فرز الوحدات”، أما في برنامج رسوم الأراضي البيضاء فقد تم صرف 1.8 مليار ريال من إيرادات البرنامج لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية.
وقال الحقيل إن تقليص قوائم الانتظار للدعم السكني كان يشكّل تحدياً أمام الوزارة خلال الفترة الماضية، منوّهاً إلى أن الوزارة استطاعت التغلّب على هذا التحدّي وإنهاء الانتظار عبر الاستفادة والاستحقاق الفوري، مضيفاً:” اليوم أصبح بإمكان المواطن الاستفادة من الخيار السكني الذي يرغبه عبر تطبيق (سكني) للأجهزة الذكيّة، والذي يوفّر مجموعة من الخدمات.