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10/12/2019   5:45 م

وزير العمل: ولي العهد أول المتطوعين في البوابة الوطنية للتطوع

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قدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي, الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان كونه أول متطوع في البوابة الوطنية للتطوع.

جاء ذلك خلال مشاركة الراجحي اليوم (الثلاثاء) في جلسة حوارية عن “منظومة الخدمات الأساسية” في ملتقى ميزانية 2020.

وفي السياق ذاته، تحدث الوزير عن العمل التطوعي، حيث قال إن الوزارة حققت أكثر من المستهدف، مؤكدا: “وصلنا اليوم إلى 133 ألف متطوع، بواقع 10 ملايين ساعة تطوعية”. وفق “أخبار 24”.

وتابع الراجحي: ساهمنا في زيادة عدد المنظمات غير الربحية حيث تم في عام 2019 تأسيس 2843 مؤسسة وجمعية أهلية، بزيادة قدرها 26% عن العام الماضي، وقدمنا 600 مليون ريال لدعم الجهات الأهلية للمساهمة في تحقيق أهدافها.

وزير العمل: ولي العهد أول المتطوعين في البوابة الوطنية للتطوع

أخبار محلية
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