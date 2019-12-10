إطار مركبة تعرضت لحادِث يطير ويصرع شخصاً داخل مغسلة سيارات بمكة

لقي شخص داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرمة مصرعه صباح اليوم بطريقة غير متوقعة، عندما طار إطار مركبة واخترق جدار مغسلة سيارات ليقتله أثناء متابعته غسيل سيارته داخل المغسلة.
وكانت إحدى المركبات، وفقاً لـ”سبق”، تعرضت لحادثة سير على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية بمكة المكرمة، ما أدى لانقلابها، الأمر الذي تسبب في خروج أحد إطاراتها من مكانه واختراقه الجدار الحديدي لمغسلة سيارات مجاورة، فتسبب في وفاة شخص كان يتابع غسيل مركبته داخل المغسلة.
بدورها باشرت الجهات الأمنية المختصة فور تلقيها بلاغاً عن الحادثة، ولا تزال بحسب المصادر تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.