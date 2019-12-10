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أخبار محلية > “العدل” تدعو المتقدمين لوظائفها إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية
10/12/2019   5:44 م

“العدل” تدعو المتقدمين لوظائفها إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية

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دعت وزارة العدل 5826 متقدمًا على مسابقتها المعلنة بالمرتبة السادسة في 3 / 9 / 1440 هـ، و937 متقدمًا على المسابقة بالمرتبة الثامنة المعلنة في 13 / 3 /1441هـ، لوظائف (باحث شرعي وباحث قانوني)، إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات المشار إليها سيتم عقدها يوم الأربعاء الموافق 14 / 4 / 1441هـ، وأنها أرسلت رسائل نصية على أرقام هواتفهم، تضمنت مكان وتاريخ الاختبار.

وأشارت الوزارة إلى أن دعوة المقبولين من المتسابقين على وظائف المرتبة السادسة لإجراء الاختبارات المحددة، تمت بحسب ترتيب المتقدمين والمتقدمات في اختبار القدرة المعرفية نزولاً من درجة 100، وبحسب عدد الوظائف المتاحة في كل تخصص ومنطقة. وفق “أخبار 24”.

وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات ممن وصلتهم هذه الرسائل الدخول على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa

“العدل” تدعو المتقدمين لوظائفها إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية

أخبار محلية
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