غياب 7 أهلاويين ما بين 5 أيام و45 يوما

طلب السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم تقريرا طبيا من الجهاز الطبي حيال اللاعبين المصابين، من أجل معرفة الحالة البدنية لكل لاعب إلى جانب المدة الزمنية المتوقعة لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وارتفع عدد المصابين في الأهلي إلى سبعة لاعبين هم: الحارس محمد العويس، المدافعون محمد الخبراني، سعيد المولد، وخالد البركة، والمهاجمون السوري عمر السومة، الجزائري يوسف بلايلي، وجانيني تافاريس من الرأس الأخضر.
وأكد لـ”الاقتصادية” مصدر خاص أن الطبيب التونسي حاتم جمعة الذي يوجد حاليا مع اللاعبين في جدة للإشراف على البرنامج العلاجي لكل لاعب بدأ في إعداد ذلك التقرير، وقال، “كل لاعب لديه برنامج تأهيلي تم إعداده في اليومين الماضيين بناء على نتائج الفحوص الطبية للإصابة التي يشتكي منها”.
وأضاف، “تختلف مدة عودة لاعب عن لاعب آخر، فالثنائي المولد، والخبراني في حاجة إلى عشرة أيام للعودة، في حين يحتاج كل من العويس، البركة، السومة، وبلايلي نحو الشهر ونصف الشهر “أي نحو 45 يوما”، أما جانيني فيحتاج إلى خمسة أيام فقط قبل المشاركة في التدريبات”. وفق “الإقتصادية”.
يذكر أن العويس أجرى عملية جراحية في الوجه بعد إصابته بكسر، في حين يشتكي المولد من التواء في الكاحل، ويعاني بلايلي تمزقا في العضلة الأمامية، وبالنسبة للسومة والبركة فأجريا عملية الفتاق الرياضي، فيما يشتكي جانيني من كدمة قوية في مشط الساق.
من جهة أخرى، قسم جروس تدريبات البارحة التي جرت في أبوظبي، حيث المعسكر الإعدادي، إلى فترتين، ركز في الأولى على تدريبات التقوية في “صالة الحديد”، بعد أن أجبر جميع اللاعبين على إجراء تلك التدريبات بناء على الأرقام والمقاييس الخاصة بكل لاعب من حيث قوة التحمل، وفي الفترة المسائية أخضعهم إلى تدريبات تكتيكية بعد أن شرح لهم عديدا من النواحي الفنية التي يرغب في تطبيقها.