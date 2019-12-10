إدارة الاتحاد تنتظر تقرير كات.. والصليهم ضمن اهتماماتها

علمت «الرياض» أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وضعت لاعب فريق الشباب عبدالمجيد الصليهم ضمن اهتماماتها في الفترة الشتوية بعد أن اقترب من دخول الفترة الحرة والتي ستكون خلال شهر يناير المقبل حيث تسعى الإدارة من خلال الفترة الحالية في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين بعد أن ظهر الفريق بمستوى فني غير مستقر منذ بداية الموسم الحالي، وتنتظر إدارة الاتحاد التقرير النهائي للمدرب الهولندي تين كات لمعرفة حاجة الفريق وتحديد اللاعبين الأجانب الذين يرغب المدرب باستمرارهم للفترة المقبلة، إذ أكدت ذات المصادر بأن المدرب كات حريص على استمرارية كل من المدافع المغربي مروان داكوستا، ولاعب المحور المغربي كريم الأحمدي، والحارس البرازيلي جروهي، والمهاجمين البرازيلي رومارينهو واليوناني بروجوفيتش، وعلى الرغم من أن المدرب مُعجب بالمستوى الفني الذي يملكه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا إلا أنه طلب من إدارة الاتحاد في حال عدم توفير صانع ألعاب يمتلك مواصفات أفضل فرغبته ستكون باستمراريته لنهاية الموسم، بينما أبدى الهولندي انزعاجه من عدم توفر مهاجم صريح يتناسب مع الفريق حيث طالب من إدارة الاتحاد بالبحث عن مهاجم بالرغم من وجود بروجوفيتش وهارون كمارا.
من جانب آخر رفض المدرب تين كات منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة بعد فوزهم على فريق الصفاء ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين حيث أصر على استمرار الحصص التدريبية استعداداً لمواجهة الفيصلي يوم السبت المقبل دورياً، فيما أقام المدرب حفل عشاء بعد نهاية الحصة التدريبية وذلك في إطار تحفيز اللاعبين على مواصلة تقديم نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات المقبلة، بينما احتفى اللاعبون بزميلهم حمدان الشمراني بمناسبة عقد قرانه.
ويواصل لاعب المحور البرازيلي جوناس برنامجه التأهيلي بالدوران حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وسط متابعة من قبل الجهاز الطبي وذلك تمهيداً للانضمام مع زملائه في التدريبات الجماعية.