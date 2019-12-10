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اخبار رياضية > النصر يسلم مكافآت الهلال
10/12/2019   1:28 م

النصر يسلم مكافآت الهلال

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وعدت إدارة نادي النصر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بتسليمهم مكافأة الفوز على الهلال خلال الأسبوع الجاري.

وطبقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية”، أشعرت الإدارة اللاعبين بتحويل المكافآت، وقدرها 50 ألف ريال لكل منهم، إلى حساباتهم قبل مواجهة التعاون الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق تغلب “2ـ 1” على الهلال، في 27 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الـ 8.

في سياق آخر، ينتظر النصر عودة المغربي عبد الرزاق حمد الله، المهاجم، إلى الرياض اليوم، بعدما غادرها أمس الأول، لظروف خاصة. ومنح البرتغالي روي فيتوريا، المدرب، إجازة للاعب لمدة 48 ساعة، ما غيبه عن الحصة التدريبية أمس وأمس الأول.

النصر يسلم مكافآت الهلال

اخبار رياضية
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