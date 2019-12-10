الزايدي يطالب بإعفاء مدير المركز الإعلامي لنادي النصر إذا ثبت هذا الأمر!

طالب الكاتب والناقد الرياضي سلطان الزايدي بإعفاء مدير المركز الإعلامي بنادي النصر سعود الصرامي إذا ثبت أن ما نشره المركز الإعلامي غير صحيح بشأن أن غياب اللاعب المحترف المغربي عبد الرازق حمدالله عن تدريبات الفريق بسبب الاطمئنان على والدته التي تمر بوعكة صحية.
وكتب الزايدي عبر حسابه الرسمي على تويتر ” حمدالله ينفي خبر المركز الإعلامي في نادي النصر وجمهور النصر ينتظر توضيح ..!
وأضاف ” في رأيي إذا كان الأمر اجتهاد من المركز الإعلامي فالقرار المنتظر من إدارة النادي، إعفاء مدير المركز الإعلامي ، غلطة كهذه لا يقبل فيها أي تبرير “. وفق “المرصد”.