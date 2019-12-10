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أخبار محلية > بالفيديو.. الجدعان: لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة حالياً.. ولا نأخذ تعليمات من “النقد الدولي” بشأنها
10/12/2019   7:02 ص

بالفيديو.. الجدعان: لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة حالياً.. ولا نأخذ تعليمات من “النقد الدولي” بشأنها

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قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة لا تأخذ تعليمات من صندوق النقد الدولي بشأن ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنها اتفاقية خليجية ولا يوجد نية حالية لزيادتها عن 5%.

وأضاف في تصريحات للإخبارية أن إيرادات المملكة لم تتأثر من طرح أرامكو، مشيراً إلى أن الدولة ستظل تحصل على 98.3% من أرباح الشركة.

وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية نمت بشكل كبير وتضاعفت بمقدار 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن هذا يحقق استقراراً فيما يتعلق بالإيرادات الحكومية مما يمكنها من التخطيط على المستوى المتوسط لمشاريعها وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الجدعان: لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة حالياً.. ولا نأخذ تعليمات من “النقد الدولي” بشأنها

أخبار محلية
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