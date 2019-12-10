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أخبار محلية > عبدالعزيز خوجة يروي موقفاً مع الأمير محمد بن سلمان يحمله في قلبه للأبد
10/12/2019   7:01 ص

عبدالعزيز خوجة يروي موقفاً مع الأمير محمد بن سلمان يحمله في قلبه للأبد

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روى وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز خوجة، موقفاً حدث له يوم إعفائه من منصبه الحكومي، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال خوجة إنه جرى تبليغه بخبر إقالته من منصبه قبل اجتماع ضم الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان وكل أعضاء الحكومة، لكنه حضر الاجتماع ولم يظهر عليه أي علامات بمعرفته للخبر.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه فوجئ لحظة خروجه من الاجتماع بالأمير محمد بن سلمان يقول له: “مهما ابتعدت.. فأنت في قلوبنا”، مشيراً إلى أنه يحمل هذا الجميل للأبد في قلبه. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه لم يسأل عن سبب إقالته وحينما جرى تبليغه بالخبر قدّم الشكر على إتاحة الفرصة له للعمل مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

عبدالعزيز خوجة يروي موقفاً مع الأمير محمد بن سلمان يحمله في قلبه للأبد

أخبار محلية
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