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أخبار محلية > “حقوق الملكية الفكرية” تُعلن الفصل في 127 قضية منازعات.. والتشهير عنها قريباً
10/12/2019   6:56 ص

“حقوق الملكية الفكرية” تُعلن الفصل في 127 قضية منازعات.. والتشهير عنها قريباً

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أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية أن اللجان شبه القضائية المختصة نظرت في 127 قضية من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأصدرت بحقها 65 قراراً على أطراف النزاع.

وأوضحت الأمانة أن بعض القرارات تضمنت التشهير بالمخالفين المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية، وهي إحدى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة واللوائح التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة.

إضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، ووضع التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات، وفق ما تراه لجان الفصل في المنازعات. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن اللجان تختص بالفصل في القضايا المتعلقة ببراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، من خلال ثلاث لجان رئيسة تختص كل واحدة منها بمجال محدد من مجالات الملكية الفكرية.

“حقوق الملكية الفكرية” تُعلن الفصل في 127 قضية منازعات.. والتشهير عنها قريباً

أخبار محلية
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