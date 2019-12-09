«الآسيوي»: دوسري النصر من أفضل مواهب القارة

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على اللاعبين الواعدين في قارة آسيا من المشاركين مع أنديتهم في دوري «الأبطال» لعام 2019، وضم الآسيوي إلى صفوة المواهب الست التي تطرق إليها عبدالرحمن الدوسري (22 عاماً) لاعب النصر، مشيداً بمستوياته وواصفاً إياه بلاعب المستقبل.
الدوسري جاء إلى جانب كل من العراقي علاء عباس (22 عاماً) لاعب الزوراء، والتايلندي سوفانوت (17 عاماً) لاعب بوريرام التايلندي، والياباني دايكي (20 عاماً) لاعب أوراوا الياباني، والماليزي صفاوي رشيد (22 عاماً) لاعب جوهور الماليزي، إضافة إلى كيم داي (22 عاماً) لاعب دايجو الكوري الجنوبي.
وفي قراءته لأداء وظهور الدوسري مع النصر ذكر الآسيوي أنه كان جزءاً من تشكيلة فريقه المتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، كما ساعد ناديه الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقراً له على تجاوز دور المجموعات في أول ظهور له في البطولة القارية منذ عام 2016. وفق “الرياضية”.
وفي تفصيله لمشاركة الدوسري في البطولة القارية، كتب عبر موقعه الرسمي:«منذ الجولة الثالثة فصاعداً، بدأ لاعب خط الوسط كأساسي في كل مباراة مع فريقه في دوري الأبطال حيث وصل النصر إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه».
وتابع:« جاءت أفضل اللحظات بالنسبة للدوسري عندما سجل هدف التعادل على أرضهم أمام السد على ستاد الملك فهد الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي، قبل أن يخرج السعوديون في النهاية على يد الفريق القادم من الدوحة».
وأضاف:«في الوقت نفسه، لاحظ مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد أداءه المميز، حيث تم اختيار الدوسري لتشكيلة الصقور الخضر في التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين».