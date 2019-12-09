نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تعرف علي البيان الكامل للميزانية العامة للمملكة لعام 2020
09/12/2019   10:04 م

تعرف علي البيان الكامل للميزانية العامة للمملكة لعام 2020

+ = -
1314

نشرت وزارة المالية مساء اليوم الإثنين البيان الكامل لتفاصيل الميزانية العامة السعودية لعام 2020.

وقدرت وزارة المالية تحقيق الميزانية لإيرادات مقدارها 833 مليار ريال في عام 2020، ونفقات عامة تقدر بـ 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع 187 مليار ريال.

وفيما يلي البيان الكامل للميزانية العامة للمملكة لعام 2020

تعرف علي البيان الكامل للميزانية العامة للمملكة لعام 2020

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885077780.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.