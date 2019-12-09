تعرف علي البيان الكامل للميزانية العامة للمملكة لعام 2020

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نشرت وزارة المالية مساء اليوم الإثنين البيان الكامل لتفاصيل الميزانية العامة السعودية لعام 2020.
وقدرت وزارة المالية تحقيق الميزانية لإيرادات مقدارها 833 مليار ريال في عام 2020، ونفقات عامة تقدر بـ 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع 187 مليار ريال.
وفيما يلي البيان الكامل للميزانية العامة للمملكة لعام 2020
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