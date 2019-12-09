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أخبار محلية > صور للفيلا التي عاش بها الملك سعود بعد إهدائه 7 قصور ملكية لوزارة المعارف
09/12/2019   10:03 م

صور للفيلا التي عاش بها الملك سعود بعد إهدائه 7 قصور ملكية لوزارة المعارف

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نشر المواطن صالح المسند التميمي، المهتم بتاريخ جدة، صوراً للفيلا التي عاش بها الملك سعود رحمه الله عام 1955.

وعلق الحساب الرسمي لمكتبة الملك سعود على الصور، موضحاً أن الملك سعود كان انتقل للسكن بالفيلا، بعد إهدائه القصور لوزارة المعارف في عام 1955، وقبل الانتهاء من بناء قصر خزام والانتقال إليه.

وتقع الفيلا على أرض ملاصقة للقصور الملكية السبعة التي أهداها الملك سعود لوزارة المعارف في جدة، لتكون نواة لإنشاء الجامعة السعودية.

وفق “أخبار 24”.

صور للفيلا التي عاش بها الملك سعود بعد إهدائه 7 قصور ملكية لوزارة المعارف

أخبار محلية
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