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أخبار محلية > وزير المالية: لا نية حالياً لتعديل المقابل المالي على الوافدين
09/12/2019   10:03 م

وزير المالية: لا نية حالياً لتعديل المقابل المالي على الوافدين

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قال وزير المالية محمد الجدعان إنه لا نية حالياً لتعديل المقابل المالي على الوافدين.

جاء ذلك في تصريح نقلته قناة “العربية” عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير مساء اليوم الإثنين للإعلان عن تفاصيل الميزانية، والذي أكد فيه أيضاً أن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020.

وكان الوزير قد أكد على حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030.وفق “أخبار 24”.

وزير المالية: لا نية حالياً لتعديل المقابل المالي على الوافدين

أخبار محلية
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