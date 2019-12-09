وزير المالية: يتم مراجعة البرامج والمبادرات للتأكد أنها تسير بالطريق الصحيح

قال وزير المالية محمد الجدعن إنه يتم حاليا إعادة مراجعة البرامج والمبادرات للتأكد أنها تسير بالطريق الصحيح وسننتهي من المراجعة خلال الربع الأول من 2020 .
جاء ذلك خلال المؤتمر صحافي الذي عقده الوزير مساء اليوم الإثنين للإعلان عن تفاصيل الميزانية، والذي أكد فيه على حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030.
وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته اليوم الإثنين في جلسة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1441 – 1442هـ) (2019م)، كما أعلن الميزانية الفعلية للعام 2019. وفق “أخبار 24”.