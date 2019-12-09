نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ولي العهد: الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة حياة المواطن.. والإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
09/12/2019   9:59 م

ولي العهد: الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة حياة المواطن.. والإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

+ = -
820

قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف في كلمته بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، أن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وأكّد أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.

كما أكد ولي العهد أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية، مبيناً أن المملكة حققت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الحكومة قامت كذلك بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.

وأكد أن الحكومة ستستمر في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية بما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

ولي العهد: الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة حياة المواطن.. والإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885077759.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.