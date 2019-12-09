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أخبار محلية > بيان من “تعليم القنفذة” بشأن طعن طالب لمعلمه في مدرسة بالمظيلف
09/12/2019   9:56 م

بيان من “تعليم القنفذة” بشأن طعن طالب لمعلمه في مدرسة بالمظيلف

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شكلت إدارة التعليم في محافظة القنفذة، لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي.

وأوضحت إدارة التعليم أن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على المعلم، مشدداً على حرص إدارة التعليم باتخاذ كل الإجراءات لحفظ حق المعلم وعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

وأشارت في بيانها إلى أن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرة، وذلك بوجود ولي أمر الطالب.

وكان الطالب المذكور والذي يدرس بإحدى مدارس مركز المظيلف التابع لمحافظة القنفذة، قد أقدم على طعن معلمه غدراً بسكين، مسبباً له إصابة غائرة في الفخذ اليمنى. وفق “أخبار 24”.

بيان من “تعليم القنفذة” بشأن طعن طالب لمعلمه في مدرسة بالمظيلف

أخبار محلية
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