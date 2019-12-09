بالصور.. فعاليات اليوم العالمي للتطوع بالحديثي مول بالخرج

شاركت جمعية إمداد الصحية في فعاليات اليوم العالمي للتطوع بالحديثي مول بمحافظة الخرج والتي أقامها مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج بالشراكه العيادات الشاملة لقوى الأمن بالخرج.
فيما نجح ركن جمعية إمداد الصحية بإشراف الأستاذ سلمان بن عبدالله الخنيفر في استقطاب عدد كبير من المتطوعين للجمعية لهدف خدمة الفئة المستهدفة وتشكر جمعية إمداد الصحية جميع من شارك معها العضو طلال الرويلي و المتطوعين والمتطوعات وهم:
أ. نجاح الرويلي
أ.شروق خالد السيف
د.فهد سامي البوحسن
د.أحمد مشبب الشهراني
د.محمد عبدالله الأحمري
د.بسام عواد الرشيدي
وفي الختام جمعية إمداد الصحية تشكر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأستاذ فهد الممخور لدعمه الدائم والمستمر للجمعية ، ونشكر ايضا أ. رؤى الحمد مسؤولة الشراكة المجتمعية على كل ما قدمته للجمعية من جهود ودعم .