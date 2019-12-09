كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الإثنين، الفريق الطبي السعودي الذي بادر بتوليد مواطنة أثناء رحلة الخطوط السعودية المتجهة من مطار عرعر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وأثنى أمير المنطقة على استشارية النساء والولادة إنجي بدوي وأخصائي التمريض عبدالكريم العنزي والممرضة عبير العنزي، وتفانيهم في العمل الذي أثمر ولادة طفل سليم معافى على متن الطائرة.
كما أكّد على قدرة المرأة السعودية على مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية، ومشاركة الرجل في الشأن الاجتماعي والتطوعي وكل ما من شأنه خدمة المجتمع.
من جانبهم، عبر أفراد الفريق الطبي عن اعتزازهم بالتكريم، والذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة لأبنائها وبناتها بمختلف مناطق المملكة، مؤكّدين أن ما قاموا به هو واجب إنساني وأخلاقي.
وفق “أخبار 24”.