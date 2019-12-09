طالب يطعن معلمه بسكين مسبباً له إصابة في الفخذ

كشفت مصادر، أن طالباً بإحدى مدارس مركز المظيلف التابع لمحافظة القنفذة، أقدم اليوم الإثنين على طعن معلمه غدراً بسكين، مسبباً له إصابة غائرة في الفخذ اليمنى.
وفيما لم تكشف المصادر، عن أسباب اعتداء طالب على معلمه بسكين، أكدت أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة وألقت القبض على الطالب، بعد بلاغ من قائد المدرسة، وأن السلاح (سكين) المستخدم جرى تحريزه، وجرى تسليم الطالب للمخفر لإجراء تحقيق لمعرفة دوافع الاعتداء. وفق “أخبار 24”.
وأكدت المصادر أنه تم نقل المعلم إلى مستشفى المظيلف العام، لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.