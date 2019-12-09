تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا بكاميرات مراقبة بمنطقة فندق الأنصار بكربلاء، يوثق عملية اغتيال الناشط العراقي فاهم أبو علي الطائي.
وأظهر المقطع، استقلال ملثمين لدراجة نارية، ونزل أحدهما وهو يحمل سلاحا ناريا واستهدف الطائي بعدة رصاصات أردته قتيلا.
ووفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن العصابة الملثمة استهدفت الطائي بثلاث رصاصات أثناء خروجه من أحد المقاهي بالمحافظة، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وفتحت تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها.
جدير بالذكر أن الناشط فاهم أبو علي كان قد اتهم جهات دينية قبل اغتياله بالتورط في محاولة تصفية ناشطين عراقيين.
وفق “أخبار 24”.