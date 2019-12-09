تمكن مرور بيشة بمنطقة عسير من القبض على سائق حافلة نقل طالبات، ظهر في مقطع فيديو وهو يقود الحافلة باستهتار رغم أنها كانت تحمل طالبات من كليات الآداب بجامعة بيشة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن إجراءات التحري والمتابعة التي نفذها مرور منطقة بيشة، أسفرت عن الإطاحة بسائق الحافلة، الالذي عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأضاف المرور، أنه أشعر إدارة جامعة بيشة بالواقعة وما اتخذ بحق السائق، فيما وفرت الشركة المشغلة بديلاً للسائق المذكور ليتولى نقل الطالبات، مؤكدة أن السائق أحيل للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.
وكان مقطع فيديو وثقته إحدى طالبات جامعة بيشة، وجرى تداوله على نطاق واسع، أظهر سائق حافلة نقل طالبات بكلية آداب بالجامعة، وهو يقود بتهور معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، ويستخدم قدمه لتوجيه عجلة القيادة.
وفق “أخبار 24”.