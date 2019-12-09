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أخبار محلية > مجلس الوزراء يعقد بعد قليل جلسة استثنائية لإقرار ميزانية عام 2020
09/12/2019   5:53 م

مجلس الوزراء يعقد بعد قليل جلسة استثنائية لإقرار ميزانية عام 2020

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يعقد مجلس الوزراء اليوم الإثنين جلسة استثنائية لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441-1442هـ (2020م).

ومن المتوقع أن يستعرض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2019، والموازنة التقديرية لعام 2020م.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، حيث قدّرت أن تبلغ النفقات في العام المالي 2020 نحو 1.020 مليار ريال، والإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 187 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.

مجلس الوزراء يعقد بعد قليل جلسة استثنائية لإقرار ميزانية عام 2020

أخبار محلية
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