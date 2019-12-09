“الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات” توقف روسيا عن الفعاليات الرياضية 4 أعوام

قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” حظر مشاركة روسيا في الفعاليات الرياضية الدولية لمدة 4 أعوام بسبب التلاعب في نتائج اختبارات المنشطات.
وتواجه روسيا بهذه القرار حرمانها من المشاركة بكأس العالم المقبل عام 2022، وكذلك أولمبياد طوكيو حيث لن يرفع العلم الروسي باليابان العام المقبل، وأيضا بطولات العالم في مجموعة من الرياضات.
وأقرت اللجنة التنفيذية بإجماع أعضائها الـ12 التوصية، بعدم رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا براءتهم من المنشطات، تحت علم اللجنة الأولمبية الدولية. وفق “أخبار 24”.
وأصدرت اللجنة التنفيذية في “وادا” قرارها بعد أن خلصت إلى أن موسكو تلاعبت ببيانات من خلال وضع أدلة مزيفة وحذف ملفات ترتبط باختبارات منشطات إيجابية كان يمكن أن تساعد في ضبط متعاطين.
وسيكون قرار الوكالة قابلا للاستئناف خلال مهلة 21 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، ومقرها لوزان، وذلك عن طريق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” أو اللجنة الأولمبية الروسية.