بسبب وليد.. النصر يحذر من الأندية الخاصة

حذرت إدارة النصر لاعبي الفريق الأول من الانخراط في برامج لياقية خاصة خارج النادي؛ خشية تفاقم الإصابات لديهم، بعد أن حذر الجهاز الطبي الإدارة المشرفة على الفريق من كثرة ارتياد اللاعبين للأندية الخاصة التي يوجد بها مدربون خاصون خلال الفترة الصباحية.
وجاء تحذير الإدارة للاعبين على خلفية النتائج الطبية التي قدمت لإصابة الحارس وليد عبدالله الذي سيغيب عن الفريق لمدة تتجاوز الـ21 يوما بسبب كثرة الإجهاد على الركبة خلال تدريباته في النادي الخاص، دون مراجعة الجهاز الفني للفريق وكذلك الجهاز الطبي، وأكدت الإدارة للاعبين أن الجهاز الفني هو وحده من يحدد حاجة اللاعب لجرعات لياقية مكثفة، مشددة على أن الجهاز الفني وبقيادة البرتغالي فيتوريا وضع برنامجا لياقيا متكاملا للاعبين طوال الموسم؛ من أجل عدم ضغط لياقيا قبل جولات الحسم المقبلة التي تتطلب التركيز الذهني والبدني من اللاعبين. وفق “اليوم”.
واستهل الفريق أمس الأحد تحضيراته لمواجهة التعاون الجمعة المقبلة في الجولة الـ11 من دوري المحترفين السعودي، حيث ركز فيتوريا على الجوانب اللياقية على أن يقوم مساء غد الثلاثاء بعمل مناورة تدريبية لمعرفة القائمة الأساسية التي سيدخل بها المواجهة، حيث تشير الأنباء إلى أن فيتوريا سيدفع بالدولي فراس البريكان المتواجد مع قائمة المنتخب السعودي كبديل للمغربي عبدالرزاق حمدالله الموقوف بالبطاقات الأربع، فيما يكتنف الغموض مشاركة عبدالله الخيبري في المواجهة بعد الإصابة التي لحقت به قبل نحو أسبوعين في معسكر الأخضر.
وغادر صباح أمس نائب مدير إدارة كرة القدم في النصر ومسؤول الاحتراف أحمد الغامدي وإداري الفريق المنسق الإداري سعد الرفدان إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور؛ وذلك لحضور قرعة دوري أبطال آسيا 2020 يوم 10 ديسمبر الجاري الموافق (الثلاثاء) المقبل، وحضور ورشة العمل التي سيقيمها الاتحاد الآسيوي للفرق المتأهلة للنسخة المقبلة من البطولة.