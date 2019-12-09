سحب قرعة أبطال آسيا غدا في كوالالمبور

تسحب قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 ،غدا (الثلاثاء) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستشارك السعودية بأربعة فرق هي (الهلال، والنصر، والتعاون، والأهلي)، وستخوض فرق التعاون بطل كأس الملك، والنصر «البطل»، والهلال «الوصيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي»، مباريات دور المجموعات مباشرة عقب إجراء القرعة الآسيوية، فيما سيخوض الأهلي ثالث الدوري مباراة ضمن «الملحق الآسيوي». وفق “عكاظ”.
يذكر أن الفريق الهلالي حصد كأس دوري أبطال آسيا العام 2019 ،بعد انتصاره على أوراوا الياباني ذهابا 0/1، وإيا 2/0.