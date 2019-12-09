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اخبار رياضية > “تين كات” يرفض إراحة لاعبي نادي الاتحاد استعدادًا لمواجهة الفيصلي
09/12/2019   1:51 م

“تين كات” يرفض إراحة لاعبي نادي الاتحاد استعدادًا لمواجهة الفيصلي

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قرر الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ، ألا يتم منح لاعبي العميد راحة من التدريبات الجماعية مساء أمس الأحد.

وجاء قرار المدرب الهولندي على الرغم من وصول لاعبي الاتحاد إلى مدينة جدة فجرًا، قادمين من الدمام عقب تحقيق الانتصار على الصفا بأربعة أهداف مقابل هدفين، والوصول إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحرص تين كات على أن يجري اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة الصفا تدريبات استرجاعية، على أن يؤدي بقية لاعبي الفريق الأصفر والأسود تدريباتهم الاعتيادية، وذلك استعدادًا لمواجهة الفيصلي، يوم السبت المقبل، بالجولة الـ11 من دوري المحترفين. وفق “المرصد”.

ومن المنتظر أت تتقوى صفوف النمور بعودة اللاعبين الدوليين الستة، وذلك عقب فراغهم من المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

“تين كات” يرفض إراحة لاعبي نادي الاتحاد استعدادًا لمواجهة الفيصلي

اخبار رياضية
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