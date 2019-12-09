رازفان يطالب بتمديد عقد إدواردو

طلب مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الروماني رازفان لوشيسكو، تمديد عقد لاعب وسط الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو، عبر تقرير فني عرضه على إدارة النادي.
وذكرت مصادر أن عقد اللاعب ينتهي نهاية الموسم الجاري، وفقا لـ”الرياضية”، مبينة أنه من المنتظر أن تفتح الإدارة الهلالية ملف التجديد مع اللاعب ووكيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت إدارة الهلال رفضت الصيف الماضي عروضًا لكسب خدمات اللاعب وقررت إكمال عقده مع النادي.
يشار إلى أن إدواردو قدم أداء متميزا في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف.