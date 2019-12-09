وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام.. والتقديم عليها إلكترونياً اعتباراً من الأحد المقبل

دعت جامعة الأمير سطام بالخرج الراغبين من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، للتقديم إلكترونياً اعتباراً من الأحد القادم لشغل وظائف أكاديمية بتخصصات متنوعة شاغرة لديها تشمل وظائف: “أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ”.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم يكون عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقعها على الإنترنت، لافتة إلى أن باب التقديم سيكون مفتوحاً حتى يوم السبت 24 /4/ 1441هـ، وأن مكان العمل سيكون بمقر الجامعة بالسيح أو بكليات فروع الجامعة.
ونوهت الجامعة الراغبين في التقديم بتحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم.وفق “أخبار 24”.