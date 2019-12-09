نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام.. والتقديم عليها إلكترونياً اعتباراً من الأحد المقبل
09/12/2019   1:48 م

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام.. والتقديم عليها إلكترونياً اعتباراً من الأحد المقبل

+ = -
1119

دعت جامعة الأمير سطام بالخرج الراغبين من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، للتقديم إلكترونياً اعتباراً من الأحد القادم لشغل وظائف أكاديمية بتخصصات متنوعة شاغرة لديها تشمل وظائف: “أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ”.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم يكون عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقعها على الإنترنت، لافتة إلى أن باب التقديم سيكون مفتوحاً حتى يوم السبت 24 /4/ 1441هـ، وأن مكان العمل سيكون بمقر الجامعة بالسيح أو بكليات فروع الجامعة.

ونوهت الجامعة الراغبين في التقديم بتحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم.وفق “أخبار 24”.

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام.. والتقديم عليها إلكترونياً اعتباراً من الأحد المقبل

أخبار الخرج, تعليم الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885077682.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.