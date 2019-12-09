“المخدرات”: القبض على 5 آلاف شخص من 32 جنسية لتورطهم في جرائم تهريب مخدرات خلال 3 أشهر

تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة من إحباط سلسلة محاولات لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والسِلاح إلى أراضي المملكة، وأطاحت بأكثر من 5 آلاف متورط في تلك الجرائم خلال 3 أشهر فقط.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إن رجال الأجهزة الأمنية تمكنوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول)، من القبض على أكثر من 5 آلاف شخص من 32 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبين أن إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية بحوزة المتهمين بلغ نحو 5 ملايين ونصف المليون قرص “إمفيتامين”، و6 أطنان ونصف طن من الحشيش المخدر، وأكثر من 2 كيلو جرام من الهيروين الخام.وفق “أخبار 24”.
كما تم ضبط ما يقارب 55 كيلو جرام من مادة الشبو المخدر، وكيلو ونصف الكيلو من الكوكايين المخدر، ونحو نصف كيلو من الأفيون المخدر، وعدد 182 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، بالإضافة إلى مبلغ أكثر من 10 ملايين ريال، ونحو 420 قطعة سِلاح متنوعة، وما يقارب 9 آلاف طلقة نارية حية.