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أخبار محلية > 70 ألف مواطن من ذوي الإعاقة يعملون بالقطاع الخاص.. وهذه أبرز الأنشطة التي جذبتهم
09/12/2019   1:48 م

70 ألف مواطن من ذوي الإعاقة يعملون بالقطاع الخاص.. وهذه أبرز الأنشطة التي جذبتهم

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كشف تقرير صادر عن المرصد الوطني للعمل، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن عدد المواطنين من ذوي الإعاقة الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص، وعن أبرز القطاعات التي يعملون بها.

وأوضح التقرير أن نحو 70 ألف مواطن ومواطنة من ذوي الإعاقة يعملون بالقطاع الخاص، بينهم نحو 49 ألفا من الذكور، و21 ألفا من الإناث، يشكلون 4.22% من إجمالي المواطنين في سوق العمل.

وأظهر التقرير أبرز الأنشطة والقطاعات التي اجتذبتهم، والتي تصدرها نشاط تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة 4.17%، ثم نشاط التشييد بنسبة 3.80%، يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 1.81%. وفق “أخبار 24”.

70 ألف مواطن من ذوي الإعاقة يعملون بالقطاع الخاص.. وهذه أبرز الأنشطة التي جذبتهم

أخبار محلية
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